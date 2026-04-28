В Балашове пожилая женщина выпила с 28-летним уголовником и лишилась ювелирки

Гость обокрал пенсионерку в Балашове на 300 тысяч рублей после совместного распития алкоголя.

65-летняя женщина стала жертвой вора, сообщает региональное управление МВД. Почти две недели назад днём у неё в квартире на улице Энтузиастов гостил малознакомый мужчина. Пенсионерка распивала с ним спиртное, а после его ухода обнаружила пропажу из шкатулки золотых украшений — серёг, цепочки, браслета и кулона. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Похищенные ювелирные изделия злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Сергеева