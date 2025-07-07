Уехать из Саратовской области в крупные города молодых людей уговаривают родители

На заседании Саратовской областной Думы обсуждались проблемы развития отдаленных территорий региона.

Доктор экономических наук Александр Неверов отметил, что негативный образ области в СМИ способствует оттоку молодежи. Он предложил создать специализированное медиа, которое бы освещало положительные стороны жизни в регионе.

Ученый также обратил внимание на тенденцию, когда родители сами советуют детям уезжать в крупные города. Кроме того, он указал на негативное влияние социальных сетей, разрушающих традиционные ценности.

По мнению эксперта, для решения этих проблем требуется комплексный подход, включающий как экономические меры, так и работу с общественным сознанием.