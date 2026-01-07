На местные инициативы саратовского региона за год выделили свыше 254 млн

В Саратовской области вот уже девятый год реализуется программа поддержки местных инициатив.

В 2025 году в ней участвовали все муниципалитеты региона.

Ключевым проектом года стало преображение парка Победы в Марксе на сумму 7,3 млн рублей. В парке обновили пешеходные зоны, площадки у мемориалов, провели освещение, установили скамейки и арт-объект «Часовня».

Всего в 2025 году в рамках программы воплотили в жизнь 148 проектов на общую сумму 254,8 млн рублей. Основное финансирование (66%) обеспечили региональные субсидии, остальное — местные бюджеты и внебюджетные источники. Дополнительный вклад жителей и организаций (рабочая сила, материалы) составил около 5 млн рублей.

Главными направлениями проектов были модернизация водоснабжения, благоустройство общественных территорий, а также установка детских и спортивных площадок.

Алиса Эай