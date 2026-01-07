Нейросеть необычно нарисовала город Саратов для аграриев

Саратов вошёл в число городов, чьи визитные карточки созданы на цифровой платформе «Я в Агро».

Проект помогает специалистам находить работу в аграрной сфере.

Платформа на основе искусственного интеллекта анализирует данные из открытых источников и формирует подробное описание населённых пунктов, включая Саратов. Описание структурировано по девяти направлениям: от географии и климата до экономики, культуры и возможностей для трудоустройства. Для визуализации используются специальные алгоритмы, объединяющие достопримечательности в фотореалистичную панораму.

В проекте представлено более 700 городов. «Агрокарточка» каждого из них связана с актуальными вакансиями, что позволяет оценить не только условия работы, но и жизнь в новом регионе. Цель — привлечь квалифицированные кадры в сельское хозяйство.

Алиса Эай