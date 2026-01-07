Вечером на пожаре в Марксе погиб мужчина

В городе Маркс Саратовской области произошел трагический пожар, повлекший человеческую жертву.

Инцидент случился на улице Свободы, где вечером 7 января, примерно в 19:00, загорелся жилой дом в частном секторе.

На место происхождения выехали расчеты пожарно-спасательных подразделений. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. На данный момент его личность остается неустановленной.

По данным Главного управления МЧС России по региону, огнем была уничтожена площадь в 89 квадратных метров.

Обстоятельства, которые привели к возгоранию, пока остаются невыясненными. Специалисты ведут работу по установлению всех деталей случившегося.

Ольга Сергеева