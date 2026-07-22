Переполненную саратовскую школу «Аврора» планируют передать на областной уровень

Саратовская школа «Аврора» может перейти из городского подчинения на региональное.

Учебное заведение, которое давно бьёт рекорды по переполненности, могут передать на уровень региона. Сейчас «Аврора» находится в ведении мэрии, но если депутаты Саратовской облдумы одобрят инициативу, курировать её станет министерство образования Саратовской области.

Вопрос уже обсуждался на заседании думского комитета по бюджету, налогам и собственности. Авторы идеи — депутаты Саратовской городской думы. Они уверены: областному ведомству проще решать системные проблемы, которые копятся в школе годами.

А проблем действительно хватает. «Аврора» давно работает на пределе возможностей: классы переполнены — до 40 человек, занятия идут в две смены. Учителям и детям приходится работать в условиях, далёких от комфортных.

Но Саратов в этом вопросе не одинок. С аналогичной инициативой выступили и депутаты Базарно-Карабулакского района — они хотят передать области местные школы № 1 и № 2.

Окончательное решение по всем трём учебным заведениям примут на ближайшем заседании регионального парламента. Если идею поддержат, школы получат новый статус — и, возможно, новую жизнь.

Ольга Сергеева