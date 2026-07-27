На мосту через Волгу задымился энгельсский автобус с пассажирами

Рейсовый автобус вспыхнул утром 27 июля на переправе между двумя городами.

На мосту Саратов-Энгельс задымился автобус № 284Б. Кадры происшествия оперативно появились в телеграм-канале «Энгельс 24» — с густым облаком дыма, которое вырывалось из пассажирского транспорта прямо над Волгой.

К счастью, паника не успела охватить салон. По словам очевидцев, водитель и кондуктор сработали как настоящая команда профессионалов: за считанные секунды они вывели всех пассажиров на безопасный тротуар. Сам же водитель не растерялся и с помощью трёх огнетушителей в одиночку подавил возгорание, не допустив распространения огня.

Никто из пассажиров не пострадал. Причины случившегося пока уточняются.

Ольга Сергеева