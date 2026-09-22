На набережной Саратова продолжат бесплатно показывать доброе кино

На новой набережной Саратова продолжаются бесплатные кинопоказы.

В сентябре в летнем кинотеатре на новой набережной Саратова продолжаются бесплатные сеансы. В программу вошли документальные и художественные фильмы, а также мультипликационные сборники. Об этом сообщает муниципалитет.

Во вторник, 22 сентября, в 19:00 покажут документальную картину «Солёные озёра Крыма». В четверг, 24 сентября, в 19:00 начнётся художественный фильм «Ворон. Возвращение», в это же время в пятницу, 25 сентября, — «Блокадный дневник».

В субботу, 26 сентября, в 17:00 запланирован мультсборник просветительской сессии «Вместе мы сила», а в 19:00 зрители увидят «Питер FM». В воскресенье, 27 сентября, в 17:00 снова покажут мультсборник «Вместе мы сила», в 19:00 — картину «Квест. Когда пошло всё не по плану».

На вторник, 29 сентября, анонсирован художественный фильм «Хранитель». В мэрии отметили, что картины будут интересны зрителям всех возрастов. Афиша с расписанием опубликована на фото.

Ольга Сергеева