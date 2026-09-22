Вечером в Энгельсе «Лада» сбила 16-летнего подростка

Под колёса «Лады Ларгус» попал юный пешеход.

Вечером 20 сентября в Энгельсе Саратовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 20:20 вблизи дома № 5 по улице Нестерова. Водитель автомобиля «Лада Ларгус», данные которого пока устанавливаются, допустил наезд на 16-летнего пешехода.

Юноша был доставлен в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего и характере травм не сообщается.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ольга Сергеева