Вячеслав Володин: В новый учебный год – с приятными нововведениями

С 1 сентября 2026 года все школьники Саратова, Энгельса и Балаково будут получать горячее питание бесплатно.

Родительская плата за детские сады в этих городах также полностью отменяется. Соответствующие решения уже приняты, — сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, с 1 января 2026 года аналогичные льготы начали действовать для жителей сёл и малых городов региона с населением до 100 тысяч человек. Теперь меру поддержки расширили на крупные муниципалитеты.

Помимо финансовых послаблений, в образовательных учреждениях трёх городов запланировано обновление инфраструктуры: речь идёт о ремонте и оснащении спортивных и игровых площадок. По заявлению властей, это делается для повышения комфорта, безопасности и интереса детей к занятиям.

Ольга Сергеева