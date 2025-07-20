На продолжение строительства набережной Саратова выделят еще 1 млрд

На продолжение строительства набережной Саратова из федерального бюджета выделены дополнительные средства в 1 миллиард рублей.

— Это позволит значительно ускорить темп строительных работ, — написал в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин. — До конца этого года планируется завершить работы второго этапа берегоукрепления участка от первого причала до пляжа в Затоне, а также 70% работ в рамках третьего этапа.

Напомним, сегодняшняя набережная – это центр культурной и общественной жизни Саратова, где любят отдыхать жители и гости города. Она связывает сразу несколько районов областного центра.

— Полноценно развиваться набережная начала 6 лет назад. С таким социально-значимым и масштабным для городской жизни решением выступил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Благодаря поддержке Вячеслава Викторовича наша набережная стала одним из главных символов города и самой протяженной на Волге. За эти годы здесь появилось два пляжа, которых никогда не было. Главная задача для региональной власти и подрядчиков — обеспечение качества всех работ по благоустройству набережной и ее запуск в эксплуатацию, чтобы уже летом 2026 года этот участок стал еще одним уютным городским пространством, — отметил глава региона.