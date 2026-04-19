На очистных в Глебучевом овраге Саратова формируют сваи

Мэр Саратова проинспектировал строительство очистных сооружений в Глебучевом овраге.

Игорь Молчанов посетил строительную площадку, где возводятся очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага. Напомним, этот объект имеет особое значение для города. Его запуск позволит существенно снизить нагрузку на экосистему Волги и повысить надёжность городской ливневой инфраструктуры.

В настоящее время работы на площадке продолжаются. Подрядная организация занята устройством буронабивных свай. На объекте задействовано восемь единиц техники, включая бурильные установки и другую тяжёлую технику, а также более 20 человек.

Молчанов поставил перед своим заместителем по строительству задачу сохранить достигнутый темп работ, усилить контроль на всех этапах и обеспечить своевременное выполнение графика. Ранее в бюджет Саратова было заложено 2 миллиарда рублей на строительство очистных сооружений в Глебучевом овраге.

Ольга Сергеева