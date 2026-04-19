Саратовцы собрали деликатесные сморчки в парке Победы в апреле

Сморчковый бум в Саратовской области: грибники делятся рекордными уловами.

Местные жители с энтузиазмом отправились на «тихую охоту», наполняя корзины и вёдра ценными грибами. Своими трофеями они активно делятся в популярных социальных сетях.

Как отмечают опытные грибники, самыми урожайными на сморчки в этом году признаны Балаковский, Вольский, Марксовский и Энгельсский районы. Именно туда стекаются основные любители лесных прогулок.

Один из участников сообщества «Грибы Саратовской области» рассказал, что совместный поход с женой превратился для него в настоящий праздник. Другая подписчица призналась, что отличный улов ей попался в районе Тинь-Зина.

Ещё одна женщина поделилась своими впечатлениями от «тихой охоты», отметив, что время, проведённое на природе, дарит ни с чем не сравнимое умиротворение, возможность подышать чистым воздухом и, конечно же, возможность собрать заветные грибы.

Алиса Эай