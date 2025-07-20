С металлургией региона связана трудовая деятельность более 4 тысяч саратовцев

Глава региона 20 июля поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником.

Роман Бусаргин обратился к металлургам региона в своём Telegram-канале, отметив, что в этой важной для экономики отрасли сегодня занято свыше 4 тысяч местных специалистов.

«Наша область активно развивает металлургический сектор. Только в три ключевых проекта за последние годы было инвестировано более 67 миллиардов рублей», — подчеркнул глава региона, говоря о масштабах развития отрасли.

Особые слова благодарности Бусаргин адресовал самим работникам, отметив их «профессионализм, стойкость и преданность делу». Губернатор пожелал металлургам крепкого здоровья, благополучия и новых производственных достижений.

Напомним, что металлургическая отрасль остаётся одной из важнейших для экономики Саратовской области, обеспечивая значительную часть промышленного производства региона.