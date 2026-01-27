На оснащение тысячи школ Саратовской области Wi-Fi регион выделит 89 млн рублей

На заседании бюджетного комитета облдумы депутаты поддержали выделение 89 млн рублей на обеспечение Wi-Fi в образовательных учреждениях Саратовской области.

Средства будут направлены из федерального бюджета в рамках пятилетнего проекта.

На эти деньги планируется оборудовать беспроводным интернетом порядка 1,5 тысячи школ и колледжей. Точки доступа появятся в холлах и рекреационных зонах.

Как пояснили в региональном министерстве образования, сроки реализации связаны со сложностью логистики: не все операторы готовы проводить инфраструктуру в отдалённые населённые пункты ради одного-двух объектов. Ведомство уже ведёт переговоры с потенциальными поставщиками услуг.

Алиса Эай