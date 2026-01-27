В Саратове депутаты от КПРФ потребовали опровержения статьи о плохом здоровье Ленина

Депутаты-коммунисты в Саратовской облдуме направили официальную претензию главреду «Ленты.ру».

Поводом стала статья от 27 января о здоровье В.И. Ленина, которую депутаты потребовали опровергнуть, назвав её ложной и порочащей образ лидера. Напомним, в статье идет речь о том, что вождь мирового пролетариата страдал от хронической венерической инфекции.

По их мнению, утверждения о недееспособности Ленина в 1920 году не соответствуют действительности, поскольку в тот период он активно работал над созданием СССР. В письме говорится, что публикация игнорирует медицинские и исторические факты, провоцирует раскол в обществе и выгодна геополитическим противникам России.

Фракция расценивает статью как намеренное искажение истории и призывает к уважению к прошлому ради сохранения единства страны, особенно в период экономических трудностей.

Ольга Сергеева