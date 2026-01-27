Во Фрунзенском районе Саратова в 2026 году стартует пилотный проект по ремонту дорог

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов по итогам заседания комитета по бюджету, налогам и собственности обратил внимание на средства, которые планируется направить на ремонт дорог во Фрунзенском районе Саратова в 2026 году.

226 млн рублей на эти цели, как и на многие другие инфраструктурные проекты в областном центре и в муниципальных районах, привлечены в регион благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Дороги Фрунзенского района будут приведены в нормативное состояние. На примере данного пилотного проекта особенно важно отработать механизм реализации, чтобы в последующем распространить опыт и на другие территории.

Задача одна – улучшение качества жизни людей. Поэтому поддержим представленные поправки в бюджет на ближайшем заседании регионального парламента», – подчеркнул Антонов.