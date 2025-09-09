Роман Бусаргин: Продолжим модернизацию «Кристалла»

Продолжим модернизацию тренировочной базы для наших фигуристов и хоккеистов в ЛДС «Кристалл» в Саратове.

Ранее в рамках первого этапа отремонтировали раздевалки, тренажерный зал, заменили оборудование, закупили новую машину для заливки льда. Теперь тренировки на льду можно проводить круглый год, а не с длительным перерывом в летний период, как было ранее.

Одним из основных вопросов остается состояние гостиничного комплекса, где размещаются спортсмены. Приняли решение начать приводить его в порядок. Первые средства направим уже в этом году. Поручил министру спорта Олегу Дубовенко составить детальный план работ с ориентиром на их завершение в следующем году.

Сейчас на базе ЛДС «Кристалл» занимаются 903 ребенка: 217 фигурным катанием, 686 хоккеем. Обновление материально-технической базы спортивного комплекса позволит создать комфортные условия для гостей, которые приезжают в наш регион на различные соревнования и игры, и для наших атлетов.