На озеленение Саратова выделят 20 млн рублей

На территории Саратова в этом году продолжится реализация региональной программы по озеленению.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— На ближайшее заседание думы выйдем с инициативой о выделении муниципалитету 20 млн рублей на это направление. Для жителей Саратова озеленение — это одно из самых востребованных направлений благоустройства, поэтому приняли решение о запуске региональной программы, в рамках которой в центре города высаживаются деревья-крупномеры.

Всего же благодаря реализации различных проектов в прошлом году на улицах Саратова появилось более 2,6 тысячи деревьев и 12 тысяч кустарников. Важно, чтобы вопрос решался в комплексе, поэтому задача муниципальной власти — искать дополнительные возможности в рамках собственного финансирования мероприятий по озеленению областного центра, — отметил глава региона в соцсетях.

Подготовила Ольга Сергеева