В саратовском регионе назначены четыре новых прокурора в январе

Прокуратура Саратовской области провела в январе кадровые изменения, утвердив новых руководителей четырёх территориальных подразделений.

Назначены:

Роман Яценко — прокурор г. Энгельса (работает в ведомстве с 2009 года, ранее руководил отделами в Балаково и других районах).

Артём Белых — прокурор Калининского района (самый молодой из назначенных, начал карьеру в 2020 году, работал в Энгельсе и Петровске).

Анжелика Романова — прокурор Волжского района Саратова (стаж в органах прокуратуры более 25 лет, ранее работала в Кировском районе).

Антон Евграшин — прокурор Фрунзенского района Саратова (начал карьеру в 2010 году в Свердловской области, затем работал в Калининском и Турковском районах).

Все новые руководители уже приступили к обязанностям.

Алиса Эай