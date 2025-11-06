На паркинге многоэтажки в центре Саратова загорелся легковой автомобиль

В Саратове утром 6 ноября произошло возгорание автомобиля на парковке жилого дома.

Инцидент случился на улице Рахова, где на парковке многоэтажки загорелся легковой автомобиль.

На место оперативно прибыли пять расчетов пожарно-спасательной службы. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, открытое горение было ликвидировано в 9:35 на площади 5 квадратных метров.

В ходе последующего уточнения выяснилось, что пожарным потребовалось эвакуировать с крыши здания женщину-оператора котельной. Пострадавших в результате происшествия нет, в настоящий момент проводится дымоудаление из подъезда жилого дома.

Ольга Сергеева