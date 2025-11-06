На трассе в Саратовской области остановили машину со 100 граммами марихуаны под капотом

В Саратовской области правоохранительные органы пресекли канал распространения наркотических средств.

Мероприятие проводилось в рамках оперативно-розыскной деятельности на автодороге «Сызрань – Саратов — Волгоград» в Красноармейском районе.

В ходе операции был остановлен автомобиль «Хендэ» под управлением 29-летнего жителя Волгоградской области. При осмотре транспортного средства в моторном отсеке сотрудники полиции обнаружили 34 свертка с веществом растительного происхождения.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является марихуаной общим весом 105,62 грамма. По данным управления внутренних дел области, наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта на территории региона. В настоящее время по факту происхождения проводится процессуальная проверка.

Ольга Сергеева