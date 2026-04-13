На Пасху пациенток саратовского роддома угощали куличами и крашенками

В перинатальном центре Саратовской области пациенток поздравили с Пасхой куличами и яйцами.

Пасхальное утро в медучреждении выдалось особенно тёплым: женщины, ждущие малышей, услышали «Христос Воскресе!», а затем получили угощение — ароматные куличи и крашеные яйца.

Врачи напомнили, что Пасха символизирует возрождение и надежду, а в стенах перинатального центра эти слова обретают особую силу — здесь каждый день происходит чудо рождения новой жизни.

«Мы с радостью разделили этот праздник с пациентками. Нежные улыбки, искренние пожелания создали атмосферу домашнего уюта. Пасха — напоминание, что вера побеждает всё, а любовь помогает идти вперёд», — поделились в роддоме.

Ольга Сергеева