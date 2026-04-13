Ночные пасхальные богослужения посетили более 20 тысяч саратовцев

Пасхальная ночь в Саратовской области прошла без происшествий.

В ночь с 11 на 12 апреля празднование Светлой Пасхи собрало свыше 20 тысяч жителей и гостей региона. Как сообщили в региональном управлении МВД, торжественные богослужения прошли в 110 населенных пунктах области — всего было организовано более 210 праздничных литургий.

Безопасность в храмах и на прилегающих территориях обеспечивал усиленный правовой кордон: порядок охраняли около тысячи сотрудников органов внутренних дел.

В обеспечении правопорядка также были задействованы военнослужащие Росгвардии, что позволило провести пасхальные мероприятия без серьезных происшествий.

Ольга Сергеева