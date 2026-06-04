Саратовские врачи предупредили об опасности вейпов

Депутаты Саратовской областной Думы, возглавляющие медицинские учреждения, рассказали об опасности вейпов.

Главный врач Саратовской городской клинической больницы № 6, депутат Наталия Бакал заявила, что вейпы ошибочно считаются безопасной альтернативой курению.

«Неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда в нашу больницу поступали молодые люди с тяжелыми отравлениями, требующими лечения в условиях реанимации. Это тревожная тенденция, которая наблюдается в последние годы, – рассказала Наталия Бакал. – Аэрозоли могут содержать никотин, тяжёлые металлы и канцерогены, повышающие риск развития онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, повреждающие стенки сосудов».

Главный врач Областной клинической больницы, депутат Елена Стифорова особый акцент сделала на опасности «парения» для подростков: «90% потребителей вейпов – молодежь до 25 лет. Это самая уязвимая в данном контексте категория, а вейпинг не случайно уже называют эпидемией».

По ее словам, детям и подросткам пользоваться такими устройствами и веществами особенно опасно – в юном возрасте активно формируются мозг, эндокринная система, легкие и сердце. Как отметила Стифорова, содержащиеся в жидкостях вещества повреждают нервную, половую и дыхательную системы, опасны для желез внутренней секреции, вырабатывающих гормоны для роста, развития и поведения. В тяжелых случаях развивается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), EVALI («болезнь вейперов»), жировая пневмония, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

«Кашель курильщика у подростков формируется быстро, а 95% пациентов с EVALI нуждаются в госпитализации, треть — в ИВЛ. После длительного или интенсивного курения вернуться к полностью здоровому состоянию невозможно, если нанесен существенный вред. Восстановление занимает месяцы и даже годы, и последствия непредсказуемы», – подчеркнула Елена Стифорова.

Врачи пришли к мнению, что для защиты здоровья подрастающего поколения запрет вейпов необходим.

Ранее в Саратовскую областную Думу группа депутатов внесла законопроект, предполагающий запрет с 1 марта 2027 года распространения и хранения никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, а также запрет стимулирования продажи табака, никотинсодержащей продукции и кальянов посредством архитектурно-художественной подсветки и вывесок.

Документ, одними из подписантов которого стали спикер Думы Алексей Антонов, а также Наталия Бакал и Елена Стифорова, находится на рассмотрении в региональном парламенте.