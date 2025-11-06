На Привокзальной площади в Саратове появится современная парковка на 135 мест

В Саратове на Привокзальной площади начнется снос бывшего общежития в рамках продолжающегося благоустройства.

Подготовительные работы, включая установку ограждения, стартуют на этой неделе.

Освободившуюся территорию планируется функционально переориентировать — здесь появится парковка на 135 машиномест. Демонтаж является частью масштабного проекта по комплексному обновлению всей Привокзальной площади.

Глава города Михаил Исаев подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в установленные сроки с соблюдением мер безопасности и минимизацией неудобств для жителей и транспорта.

Наталья Мерайеф