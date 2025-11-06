Роман Бусаргин: О важных поправках в бюджет

Сегодня на заседании областной думы были поддержаны несколько важных поправок в бюджет.

— более 2 млрд рублей — распределение средств на 3 года в рамках новой программы модернизации коммунальных сетей в крупных городах региона. Первый этап охватит 14 из них.

— 665 млн рублей — на приобретение судна нового класса в рамках работы по возрождению пассажирских речных перевозок, начатой благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

— 320 млн рублей — поддержка для 14 районов, направленная на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

— 297 млн рублей — на строительство нового корпуса районной больницы в Хвалынске. Средства на комплексное развитие учреждения привлечены благодаря поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

— 265 млн рублей — на закупку бесплатных лекарств для льготных категорий граждан.

— 50 млн рублей — на приобретение реагентов для обработки дорог Саратова в зимний период.

— более 98 млн рублей — на строительство пищеблока в больнице в г. Балаково.

— 21,2 млн рублей — на приобретение цифрового рентгеновского аппарата для Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

— 23,9 млн рублей — на выплату именных стипендий и оплату обучения будущих врачей, которые заключили целевое соглашение.