В Саратовской области браконьер заплатил за убийство косули 200 тысяч

В Саратовской области судебные приставы взыскали с браконьера 200 тысяч рублей за незаконный отстрел косули.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, инцидент произошел еще в декабре 2019 года в Ртищевском районе, где мужчина застрелил самку косули.

Нанесенный природе ущерб был оценен в 200 тысяч рублей.

Несмотря на решение суда, нарушитель продолжил уклоняться от выплаты. Только после применения приставами обеспечительных мер — ареста счетов и ограничений на распоряжение имуществом — мужчина погасил задолженность в полном объеме.

Ольга Сергеева