В Саратове началось строительство очистных сооружений в Глебучевом овраге

В Глебучевом овраге Саратова началась подготовка к масштабной экологической реконструкции.

В исторической части города стартовали подготовительные работы для строительства современных очистных сооружений. В настоящее время ведётся создание подъездных путей к будущей стройплощадке, где к 2028 году планируется возвести комплекс для очистки ливневых стоков.

Согласно историческим данным, Глебучев овраг, известный с XVIII века как естественная граница между Саратовом и его предместьями, в XIX веке был местом расположения знаменитых «Миллионных» торговых рядов. Здесь же находился первый в городе водопровод, построенный купцом Глебовым, в честь которого и назван овраг.

Как сообщила пресс-секретарь администрации города, новый экологический проект призван решить давнюю проблему загрязнения этого исторического места. Ожидается, что строительство очистных сооружений позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в центральной части города.

Работы ведутся в рамках федеральной программы по модернизации городской инфраструктуры. После завершения строительства система будет обрабатывать до 15 тысяч кубометров сточных вод в сутки.