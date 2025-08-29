На проект сохранения саратовского оперного театра выделили 10 миллионов рублей

Из областного бюджета Саратовской области направят 10,4 млн рублей на разработку проекта сохранения здания театра оперы и балета. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок, заказчиком выступает региональное Управление капитального строительства.

В основе будущего проекта лягут инженерные изыскания, ранее выполненные ООО РСК «Наследие». Подрядчику предстоит разработать комплекс мер по сохранению памятника архитектуры, включая гидроизоляцию фундамента и стен, укрепление конструкций и колонн, реставрацию кирпичной кладки, антикоррозийную обработку лестниц, а также замену кровли. Отдельное внимание уделено очистке третьего зрительного зала от старых декораций и штукатурки.

Срок выполнения работ установлен до 27 февраля 2026 года. Приём заявок от подрядчиков продлится до 15 сентября, итоги конкурса планируется подвести 17 сентября.

Напомним, что реконструкция театра, начавшаяся осенью 2020 года, не была завершена в первоначально установленные сроки. В марте 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что восстановление театра и сгоревшей гостиницы «Россия» будет поручено крупной московской компании. Планируется, что работы займут около полутора лет. Гостиницу «Россия» уже выкупила компания «Интрада Холдинг», связанная с бизнесменом Романом Абрамовичем.