В Саратовской области стартовала новая программа расселения из ветхого жилья

Определены многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2022 года, на расселение в рамках этапа 2025-2026 годов.

Об этом сообщил 29 августа губернатор Роман Бусаргин.

— Реализация новой программы переселения – принципиальное решение, которое было принято, несмотря на все сложности с бюджетом и серьезный уровень регионального софинансирования. Перед министерством строительства и ЖКХ была поставлена задача определить первоочередные объекты. В первый этап новой программы вошли 52 многоквартирных дома в Саратове, Энгельсе и Ершовском районе. Суммарно это 13 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживают 730 человек.

Кроме того, новые этапы будут реализованы в 2026 и 2027 годах. За этот период планируется расселить более 50 тысяч квадратных метров жилья. Для этого будут использованы все доступные механизмы от строительства нового жилья до предоставления выплат на приобретение квартир.

Главам Саратова, Энгельсского и Ершовского районов поручено организовать полное взаимодействие с жильцами домов, планируемых под расселение, довести всю необходимую информацию и оказывать помощь при возникновении любых вопросов, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Напомним, 28 августа состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Саратовской области, а которой глава государства поручил усилить темпы строительства в регионе.