На проспекте Столыпина устроили «колор-расправу» над автором «Калинки-малинки»

Барельеф автора знаменитой песни «Калинка-малинка», композитора Ларионова подвергся сомнительному обновлению в Саратове

На пр. Столыпина, 13, как сообщает ТГ-канал «Говорит Саратов», памятную табличку перекрасили в стиле «я художник, я так вижу». До этого «дерзкого художественного решения» барельеф знаменитого земляка был однотонного бронзового колера.

По словам очевидцев, накануне за дело взялась УК «ХАПИЛИН». Рабочий, не моргнув глазом, заявил: «Директор велел». Итог — классика русского романса теперь напоминает разлитую горчицу на фоне дегтя.

«Было красиво, а теперь — жуть. Верните как было ещё утром!» — негодует народ.

Напомним, Иван Петрович Ларионов жил и творил в Саратове, а в 1860 году неожиданно подарил миру хит на все времена «Калинка-малинка». Барельеф установили в 1999-м. И никто тогда не знал, что спустя 20 с лишним лет его «обновят» так кардинально.

Наталья Мерайеф