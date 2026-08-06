На проспекте Строителей Саратова в ДТП пострадала женщина

В Ленинском районе Саратова произошла авария, в результате которой травмы получила пассажирка одного из автомобилей.

Инцидент случился днём 2 августа, сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в 12:00 напротив дома № 13А по проспекту Строителей столкнулись «Дэу Матиз» под управлением 22-летней девушки и «Ниссан Теана», за рулём которого находился 33-летний мужчина.

В момент столкновения серьёзные травмы получила 57-летняя пассажирка «Ниссана». Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства и точные причины аварии выясняются.

Ольга Сергеева