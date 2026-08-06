В Хвалынском районе сгорел деревянный сарай с 17 курами

В поселке Возрождение Хвалынского района произошел пожар, который уничтожил домашнюю птицу.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, возгорание вспыхнуло в деревянном сарае и прилегающем к нему дровнике.

Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. Внутри сарая находились куры — к прибытию пожарных 17 птиц уже погибли.

На тушение выезжали два расчета спасателей. Им удалось оперативно локализовать огонь и не допустить распространения на соседние постройки.

Причина возгорания пока не установлена, специалистам предстоит выяснить, что стало источником пожара — нарушение правил эксплуатации электропроводки, неосторожное обращение с огнем или иной фактор.

Ольга Сергеева