В регионе будет реализован новый партийный образовательный проект «Женский курс»

В Саратовской области стартовала новая образовательная платформа для женщин.

Проект «Женский курс» реализуется в рамках федерального проекта «Женское движение ЕР». Инициатива уже начала работу на базе женских клубов региона.

Как рассказала региональный координатор проекта, депутат Саратовской областной Думы Мария Усова, программа задумана как универсальный инструмент для решения повседневных задач современной женщины. Главная цель — повысить личную эффективность в ключевых жизненных сферах: психологии, финансах, воспитании детей и семейных отношениях.

Формат курса совмещает теорию и практику: лекции от профильных экспертов дополнят мастер-классы. Участницы смогут не только получить знания от специалистов, но и применить их в реальных ситуациях.

Особенность программы — создание системы поддержки, где академическая база сочетается с живым обменом опытом внутри сообщества единомышленниц.

«Девушки получат возможность перенять экспертные знания для применения их в реальной жизни», — подчеркнула Мария Усова.

Проект обещает стать точкой притяжения для активных женщин региона, готовых развиваться и менять свою жизнь к лучшему.

Ольга Сергеева