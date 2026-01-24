На ремонт дорог Саратова в 2026 году власти направят более 1,7 млрд рублей

В 2026 году на ремонт дорог в Саратове планируется направить свыше 1,7 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В рамках этих средств планируется привести в порядок 40 участков городских магистралей. Параллельно в городе стартует новая трёхлетняя программа, на которую ежегодно будет выделяться по одному миллиарду рублей.

Губернатор поручил городским властям обеспечить своевременную подготовку к работам, особенно там, где проложены инженерные коммуникации. Все графики ремонта должны быть согласованы с соответствующими организациями заранее. Также Бусаргин потребовал заблаговременно информировать жителей о временных схемах движения общественного транспорта и объездных путях на период проведения работ.

Алиса Эай