Огонь уничтожил частный дом на селе в Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области произошел крупный пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в селе Красный Яр полностью сгорел частный жилой дом на площади 180 квадратных метров. Для ликвидации огня к месту происшествия были направлены четыре пожарные бригады.

Ещё один пожар был зарегистрирован в Саратове на 4-м Ровенском проезде, где загорелось деревянное строение. Пожарные расчёты в количестве трёх единиц локализовали возгорание на площади 30 квадратных метров.

Алиса Эай