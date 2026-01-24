В Саратове с 24 по 26 января вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя

25 января в Саратовской области, в честь Дня студенчества (Татьянина дня), вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя.

Ограничение действует с 22:00 24 января до 10:00 26 января. В течение этих полутора суток приобрести спиртное в магазинах будет невозможно.

Нарушение запрета влечёт крупные штрафы: до 40 тыс. рублей для ИП и до 300 тыс. рублей для организаций. Алкоголь будет доступен только в ресторанах, кафе и барах. Этот день открывает в регионе календарь «трезвых дней», которые также действуют в День защиты детей, Последний звонок, День молодёжи, День знаний и День трезвости.

Ольга Сергеева