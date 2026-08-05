Саратовские студенты-магистранты успешно прошли уникальную и полезную практику в ОИЯИ

Биофотоники СГУ прошли стажировку мирового уровня в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.

Будущие учёные работали на стыке физики и медицины, осваивая технологии, которые лягут в основу диагностических систем нового поколения.

Практика охватила два направления. В Секторе радиационной физиологии ОИЯИ студенты изучали методы экспериментальной радиобиологии и участвовали в полном цикле доклинических испытаний — от облучения до оценки повреждений тканей на клеточном уровне. Такие исследования критически важны для понимания последствий радиационного воздействия.

Второе направление проходило в Лаборатории ядерных проблем. Магистранты работали с уникальной установкой для диффузионной оптики во временном домене, включающей лазерный диод, кремниевый фотоумножитель и ПЛИС-преобразователь для сверхточной регистрации сигналов. Это позволило им углубить знания о распространении света в рассеивающих средах и освоить передовые методы оптических измерений.

Как отметили организаторы, сочетание навыков in vivo-экспериментов, гистологического анализа и работы с высокоточным оборудованием формирует специалистов редкого профиля. Именно такие кадры сегодня востребованы в биомедицине для создания неинвазивных диагностических систем.

Ольга Сергеева