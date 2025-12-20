На саратовских предприятиях появятся 2,5 тысячи новых рабочих мест в декабре

Саратовская область по итогам 2025 года вошла в топ-10 самых инвестиционно привлекательных регионов России.

Такой информацией поделился губернатор Роман Бусаргин.

За первые девять месяцев года приток инвестиций в регион превысил показатель аналогичного периода 2024-го на 1,9 млрд рублей.

По словам главы области, эти достижения позволяют говорить о качественном скачке в развитии инвестиционной среды. Важным результатом этой динамики станет создание к концу года 2,5 тысяч новых рабочих мест.

Ольга Сергеева