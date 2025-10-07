В оздоровительных лагерях Саратовской области летом отдохнуло более 54 тысяч детей

Для отдыхающих детей работало 659 организаций отдыха. Причем, большая часть из которых – с дневным пребыванием.

Также в детских лагерях Саратовской области был организован отдых детей из ЛНР и ДНР. Об этом стало известно во время рабочего совещания в областной Думе. Речь зашла и о планах на будущий год.

Всего в оздоровительных лагерях Саратовской области за летние каникулы отдохнуло более 54 тысяч детей.

Председатель областной Думы Алексей Антонов подчеркнул, что благодаря федеральной программе в России уже удалось создать тысячи новых мест в детских оздоровительных лагерях. По его словам, региону необходимо участвовать во всех проектах, а также заниматься возвращением в сеть перепрофилированных лагерей.

— В вопросах организации детского отдыха нет незначительных деталей. Важно обеспечить максимальный охват детей различными формами летнего отдыха, качественное питание, безопасное пребывание и эффективную систему воспитательной работы, – добавил заместитель председателя облдумы Роман Грибов.

Об этом сообщает 7 октября пресс-служба Саратовской областной Думы.

Подготовила Наталья Мерайеф