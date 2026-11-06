На саратовского чиновника Чирскова завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями

Замглавы администрации Заводского района Саратова стал фигурантом дела о срыве расселения аварийных домов.

Владимиру Чирскову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия. Об этом сообщает издание «СарИнформ» со ссылкой на правоохранительные органы; статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, дело связано с выполнением программы переселения из аварийного жилья: часть нуждающихся получила благоустроенные квартиры, а другая — нет, и люди продолжают жить в разваливающихся домах. Расследование идёт несколько лет, следователи ищут виновных в срыве программы.