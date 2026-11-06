В Саратовской области первый снег припорошил клумбы с цветами

В Аткарске выпал первый снег — но зима, по приметам, будет мягкой.

5 ноября в Аткарске Саратовской области пошёл первый снег, сообщает «Аткарская газета». Крупные снежинки таяли, коснувшись земли, но, как отмечают в публикации, «первое дыхание зимы уже чувствуется».

Корреспондент издания запечатлел присыпанные снегом цветочные клумбы: яркие соцветия под белой пеленой добавили кадру особой эмоциональности.

Местные жители вспомнили народные приметы: если первый снег в ноябре быстро растаял — зима начнётся мягко. Мелкий и редкий снежок, напротив, предвещает холодную зиму и похолодание.