Трактористу под Саратовом готовы платить до 170 тысяч рублей

Кадровый центр Саратовской области назвал самые высокооплачиваемые вакансии.

В Балаковском районе ищут тракториста-машиниста сельхозпроизводства — до 170 тыс. рублей в месяц за транспортные и полевые работы. В Вольске требуется фрезеровщик для обработки сложных и крупногабаритных деталей — до 150 тыс. рублей. В Энгельсе нужен электросварщик ручной сварки — до 100 тыс. рублей.

Полный список вакансий опубликован на портале «Работа России»; консультацию можно получить в территориальных кадровых центрах или по бесплатному номеру 8 800 775 76 25.