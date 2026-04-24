На саратовской птицефабрике экзоскелеты у сотрудников повысили производительность на 40%

На птицефабрике под Саратовом сотрудники в экзоскелетах стали работать на 40% эффективнее

Предприятие использует два типа оборудования: облегчённый — для сотрудниц, проводящих всю смену на ногах, и усиленный — для грузчиков.

Экзоскелеты помогают поднимать и переносить тяжёлые предметы, снижая нагрузку на спину и руки. Утомляемость работников заметно уменьшилась. Устройства работают на пружине и могут применяться непрерывно.

Главный экономист предприятия Оксана Думчева рассказала: «Сначала люди не понимали, зачем это нужно. Но в процессе работы всё понравилось. Сейчас сотрудники очень довольны, говорят «спасибо»».

Внедрение практик по созданию комфортных условий труда началось в рамках нацпроекта «Производительность труда» и продолжается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом Владимиром Путиным.

Ольга Сергеева