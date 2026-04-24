Правоохранители напомнили саратовцам о важности каждого соблюдать меры бдительности

Что делать при находке БПЛА и как вести себя с дронами — рассказали полицейские.

ГУ МВД России по Саратовской области выступило с обращением к жителям, напомнив о мерах личной и общественной безопасности.

Граждан просят проявлять осторожность. При обнаружении подозрительных предметов запрещено приближаться к ним, трогать, вскрывать или переносить. Необходимо немедленно сообщить о находке в соответствующие органы, покинуть опасную зону и дождаться специалистов.

Особое внимание следует обращать на автомобили с кустарными номерами или несовпадающими передним и задним знаками, а также на технику, долго стоящую в неположенных местах.

Напомним, использование беспилотников в регионе запрещено, кроме аппаратов государственных структур. При обнаружении дрона жителям следует звонить по номеру 112.

Кроме того, региональное законодательство запрещает публиковать в любых источниках (включая соцсети и мессенджеры) фото, видео или тексты, связанные с применением беспилотников, их последствиями, а также средствами борьбы с ними (РЭБ, ПВО). Под запрет попадают данные о типе дрона, его маршруте, месте запуска или падения, атаках и повреждениях объектов.

Ольга Сергеева