В Саратовской области корь выявили только у 62 человек

Корь в Саратовской области идёт на спад: в больницах не осталось заболевших.

С начала 2026 года с подозрением на корь в регионе наблюдали 97 человек, из них 24 ребёнка. Диагноз подтвердился у 62 граждан, сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Дудаков.

В областной инфекционной больнице с начала года пролечили 29 взрослых и 8 детей. «Сейчас в больницах нет ни одного заболевшего», — подчеркнул министр.

При этом врачи не исключают выявления новых случаев — инкубационный период кори длится до трёх недель.

Ольга Сергеева