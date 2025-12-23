На саратовском пляже появились загадочные шары

В Саратове на берегу Волги можно наблюдать редкое природное явление — сотни идеально круглых ледяных шаров, разбросанных по песку.

В отличие от прошлых лет, когда этот феномен был почти незаметен, в этом сезоне он проявился особенно ярко. Об этом сообщил в соцсетях саратовский ученый-метеоролог Максим Червяков.

Появление ледяных сфер объясняется естественными процессами, — объяснил преподаватель СГУ. Сначала в холодной, но ещё не замерзшей воде образуется шуга — ледяная каша. Под воздействием волн эти массы начинают обкатываться о песчаное дно, постепенно превращаясь в округлые комья, похожие на снежки. Часть из них уже выброшена на берег и замёрзла, другие продолжают формироваться в воде.

Дальнейшая судьба ледяных шаров зависит от погоды: сохранение мороза и волнения позволит им окончательно сформироваться и превратиться в полноценные ледяные сферы, подобные тем, что иногда появляются на крупных озёрах.

Подготовила Ольга Сергеева

Фото: Максим Червяков