Роман Бусаргин обсудил с главой Федоровского района перспективы развития

Предприятия Федоровского района в текущем году обеспечили значительный рост индекса промышленного производства.

Положительную динамику в этом направлении отметил губернатор Роман Бусаргин в ходе встречи с главой муниципалитета Алексеем Стрельниковым 23 декабря.

«Индекс промышленного производства района в сравнении с прошлым годом вырос на 28,5%, по розничной торговле оборот превысил 575 млн рублей, выросло и количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Это достаточно хорошие показатели, которые свидетельствуют о том, что на уровне муниципалитета выстроена эффективное взаимодействие с инвесторами. При этом подчеркну, что важно не только разово достигать таких результатов, а удерживать их. Для этого необходимо постоянно анализировать текущую ситуацию и своевременно реагировать на возможные вызовы», — отметил Роман Бусаргин.

При поддержке главы региона Федоровский район получал дополнительные средства для развития инфраструктуры. За 2,5 года провели масштабные работы на сетях водоснабжения — заменили 57 км. Кроме того, улучшилось состояние региональных дорог на территории района — в течение нескольких лет отремонтировано 25 км, в следующем году планируется капитальный ремонт еще 10 км.

В сфере здравоохранения достигнуты показатели по укомплектованности кадрами, которые ранее обозначал губернатор Роман Бусаргин. В районной больнице укомплектованность по физическим лицам составляет 75% врачами и 82% средним медицинским персоналом. В этом году на работу пришли 5 врачей, еще 16 человек обучаются по целевому направлению на разных курсах в медицинском университете. Молодым специалистам доступны различные меры поддержки, в том числе по предоставлению служебного жилья, дополнительным выплатам и многое другое.

В рамках реализации различных федеральных проектов и государственных программ на территории Федоровского района велось благоустройство общественных и дворовых территорий. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Морцы привели в порядок центральную площадь.

Подготовила Ольга Сергеева