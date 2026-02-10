Невосполнимая утрата: ещё пятеро саратовских военных погибли в военной спецоперации

В Саратовской области подтверждена гибель пяти военнослужащих в зоне СВО.

Администрации муниципальных районов Саратовской области 10 февраля подтвердили информацию о гибели в ходе специальной военной операции пятерых уроженцев региона.

Александр Лицуков (Балаковский район, 50 лет). Родился 16 декабря 1975 года в селе Дубовое, работал поваром. Скончался в госпитале 9 февраля 2026 года.

Михаил Немов (Балаковский район, 54 года). Родился 25 декабря 1971 года в Балакове. Погиб 15 октября 2025 года.

Василий Поливанов (Краснокутский район, 34 года). Родился 5 апреля 1991 года, окончил Краснокутский политехнический лицей. Отправился в зону СВО по контракту в 2025 году и погиб 5 ноября того же года.

Алексей Лямичев и Ринат Кудашев (Энгельсский район). Подробности их биографий официальными источниками не сообщаются.

Ольга Сергеева